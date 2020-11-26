Труп 26-летнего Сабуги Абиева нашли в ходе следственных мероприятий на старом кладбище п. Кушмурун. Об этом сегодня сообщил сайт kushmurun.com.

Фото с сайта kushmurun.com

Как поясняется в сообщении, приехавший в поселок Абиев пропал без вести больше месяца назад - 16 октября.

Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила "НГ" комментарий:

"20 октября 2020 года в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района обратилась жительница поселка Кушмурун, сообщив о том, что пропал друг ее сына. В рамках расследования уголовного дела по статье «Убийство» полицейскими проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий. В результате задержаны двое местных жителей - в возрасте 23-х и 29-ти лет".

Полиция установила, что 15 октября подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт. Один из подозреваемых на автомашине ВАЗ-2107 совершил умышленный наезд на потерпевшего. После чего они вывезли тело в лес и закопали в яме.

Расследование продолжается, назначены экспертизы.