Этот вопрос задали "НГ" читатели, обнаружившие на прошлой неделе разницу в статистике между данными республиканского сайта coronavirus2020.kz и областного информационного штаба.

Расхождения в цифрах сохраняются до сих пор. По сообщению областного информационного штаба всего по Костанайской области с 3 апреля по 25 ноября зарегистрировано 4 976 случаев COVID-19, из них 3 759 пациентов выздоровели.

По данным сайта coronavirus2020.kz, в Костанайской области 4 975 заболевших КВИ (на одного меньше, чем в областной статистике) и 3 662 пациента выздоровели (на 97 человек меньше).

19 ноября «НГ» задала вопрос об этом областному информационному штабу и пресс-секретарю акима Костанайской области Саяту Жусупову. Штаб этот вопрос проигнорировал, пресс-секретарь обещал уточнить, но до 26 ноября ничего не сообщил.

В департаменте по качеству и безопасности товаров и услуг ответили, что данные о выздоровевших предоставляет управление здравоохранения. Поэтому 23 ноября «НГ» отправила запрос руководителю облздрава Вячеславу Дуднику. И уже 25 ноября получила ответ и. о. руководителя управления здравоохранения Рустама АЙТБАЕВА - крайне туманный.

- Статистические данные по выявленным случаям коронавирусной инфекции управлением здравоохранения не формируются, - сообщил Айтбаев. - Пациенты с установленным диагнозом COVID-19 получают необходимую медицинскую помощь в соответствии с алгоритмом диагностики и лечения - амбулаторно поликлиниками по месту прикрепления, при необходимости госпитализируются в инфекционные стационары для получения медицинской помощи. Данные по заболеваниям коронавирусной инфекцией обрабатываются, возможное несоответствие опубликованных данных обусловлено периодом подачи, анализа и фиксацией данных.

Однако в запросе мы спрашивали не только о заболевших КВИ, но и о выздоровевших - как раз там самое большое расхождение. «НГ» попыталась спросить об этом руководителя информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Ануара ЕДРИСОВА, который готовил ответ на наш запрос. На звонок по телефону он не ответил, а послание в WatsApp, хоть и прочитал, но никак не прокомментировал.

Зато мы получили ответ заместителя акима Костанайской области Ерлана СПАНОВА на жалобу, которую "НГ" ранее отправляла в Министерство здравоохранения РК по поводу отказа руководителя управления здравоохранения Костанайской области Вячеслава Дудника в предоставлении ежедневной статистики заболеваемости коронавирусной пневмонией в регионе. Минздрав 26 октября отправил жалобу в аппарат акима Костанайской области "для рассмотрения и дачи ответа заявителю". И вот 24 ноября мы получили ответ из облакимата.

- Согласно ранее предоставленным ответам управления здравоохранения, - говорится в ответе, - вам было отказано в части порядка периодичности предоставления информации, но не в предоставлении информации в общем.

То есть, судя по ответу, если данные о пневмонии нам будут давать раз в год, то это тоже можно считать "предоставлением информации в общем".

Кстати, с прошлой недели областной информационный штаб ежедневно сообщает данные о темпе прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Как пояснили в департаменте по контролю и безопасности качества товаров и услуг Костанайской области, темп роста ежедневно рассчитывает оперативный центр по специальной программе и определенной формуле, в зависимости от числа RТ (число заболевших КВИ + число заболевших ковидной пневмонией). Из этого можно сделать вывод, что данные о заболеваемости ковидной пневмонией предоставляются оперативному центру ежедневно. И как раз эти цифры напрямую влияют на жесткость карантинных мер в регионе.

Поэтому "НГ" 23 ноября отправила еще один запрос в управление здравоохранения. Мы спрашиваем:

- почему в таком случае это ведомство не предоставляет СМИ данные о заболеваемости ковидной пневмонией в ежедневном формате?

- и будет ли управление здравоохранения предоставлять «Нашей Газете» сведения, которые используются для расчета темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией?

Ждем ответ.