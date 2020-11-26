В американском посольстве опровергли слова первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) якобы не пустили на выборы в США, сообщает КазТАГ.

«Соединенные Штаты приветствуют как иностранных наблюдателей, так и внешнюю критику своих выборов. Для получения дополнительной информации я рекомендую вам обратиться к международным организациям и их независимым отчетам о наших недавних выборах, включая доклад ОБСЕ», - прокомментировал агентству КазТАГ заявление Назарбаева в среду пресс-атташе посольства США в Нур-Султане Шон Бода.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ОБСЕ, миссия организации по наблюдению за выборами президента находилась в США в период с 27 сентября по 12 ноября, причем представители ОБСЕ прибыли в Соединенные Штаты по приглашению американской стороны.

«Окончательный отчет, в котором подведены итоги наблюдения и даны рекомендации по улучшению, будет опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса», - сообщается в докладе ОБСЕ касательно выборов президента США.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии Nur Otan раскритиковал США.

«О чем там говорить, сейчас в США на выборы ОБСЕ не пустили вообще. Демократы не пускали наблюдателей из республиканцев и так далее. Не в порядке критики большого государства, но если нас критикуют, то почему же у себя такие беспорядки? Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь. То же самое происходило в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом. Поэтому мы тоже можем провести воспитательную роль как государство. Мы гордимся, что мы построили государство свободное, с рыночной экономикой, направлением развития демократии, но всему свое время. Демократия для нас начало пути, а не конец. Мы туда двигаемся», - заявил Назарбаев.

Напомним, 3 ноября кандидат от Демократической партии Джозеф Байден набрал 273 голоса выборщиков (при необходимых 270 для победы) и выиграл президентские выборы в США. Он станет 46 президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп набрал 213 голосов и не смог переизбраться на второй срок.

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