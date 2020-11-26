За прошедшие сутки, 25 ноября, в регионе зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости составил 1,3%, сообщили в областном информационном штабе.

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Половина зарегистрированных случаев приходится на областной центр. В Костанае КВИ заболел 31 человек. Также коронавирус выявили у 12 жителей Рудного, 8 – Аулиекольского района, 2 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 2 – Камыстинского района, 2 – Мендыкаринского района, 1 – Лисаковска, 1 – Сарыкольского района, 1 – Узункольского района, 1 – района Б.Майлина.

- 44 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 25 ноября зарегистрировано 4 976 случаев COVID-19, из них 3 759 пациентов выздоровели.

По данным сайта coronavirus2020.kz, в Костанайской области 4 975 заболевших КВИ и 3 662 пациента выздоровели.