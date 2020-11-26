В том, кто кого избил на площадке перед школой-лицеем № 4 в Рудном, разбирались 7 месяцев. С одной стороны - 17-летний подросток Георгий НИКИФОРОВ, с другой - отец двух учеников той же школы, 37-летний Сергей БАДИЖ. Точку в этом деле 24 ноября поставил Костанайский областной суд.

Сергей Бадиж показывает, где полгода назад произошел конфликт / Фото Георгия ГОВОРОВА

Конфликт произошел 11 марта. Как рассказал «НГ» Бадиж, утром он привез своих сыновей в школу. Старший, семиклассник, убежал вперед, а младшего, первоклассника, Сергей провожал до ворот.

- Перед нами шла молодая пара, буквально в нескольких метрах от нас, - вспоминает Сергей Бадиж. - Парень, как позже выяснилось, Георгий Никифоров, во время общения с подругой нецензурно выражался. У меня рядом сын, которому всего 6 лет. Я сделал Георгию замечание, что так выражаться в общественном месте нельзя. Он ответил: «Как хочу, так и разговариваю». Приблизился ко мне. Разговор не получился, он меня толкнул. Я выставляю левую руку, чтобы отгородиться от него, а он, вместо того чтобы успокоиться, произвел захват и выполнил бросок. Но, видимо, ему не хватило опыта или сил, бросок не получился, а я упал на него. В этот момент я почувствовал боль в левой руке.

После этого, как описывает происходящее в своем решении судья Костанайского областного суда Айгуль ИСКАКОВА, мужчина замахнулся, чтобы ударить подростка, но удар не произвел. Они поднялись, и Бадиж метнул школьнику его шапку. Последующее разбирательство уже происходило с участием полиции.

- Когда отец подростка приехал, я ждал, что хотя бы он передо мной извинится и на этом конфликт будет исчерпан, - рассказывает Бадиж. - Мы с ним разговаривали. Но вместо извинений мне позвонили из полиции и сообщили, что на меня написали заявление.

В административном суде Никифоровым удалось доказать, что Бадиж во время потасовки нанес подростку легкий вред здоровью в виде травмы барабанной перепонки. За это мужчина уже выплатил штраф в размере 15 МРП (41 670 тенге).

У самого Сергея в результате потасовки была сломана рука. Он после заявления Никифоровых тоже обратился в полицию. Поэтому подростка судили уже по уголовной статье - за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Пока полиция и суды разбирались, событием заинтересовались республиканские СМИ. Сергей Бадиж во время следствия подписал документ, что не может разглашать детали произошедшего. Поэтому в Интернете почти все обвиняли мужчину в избиении школьника.

- Все видно на видеозаписи, которую кто-то тоже слил в Сеть, - отмечает Бадиж. - В уголовном деле Георгий признавал, что провел подсечку. Я покадрово в суде показывал, как он на меня напал. Я уже так много на этом инциденте потерял: два месяца был на больничном и восстанавливал руку, плюс штраф, плюс многомесячные суды и разбирательства в полиции. Уголовное дело свернули. Я в частном порядке обратился в ювенальный суд, требовал привлечь Георгия к ответственности и возместить мне причиненный ущерб. Но суд школьника оправдал.

Оправдательный приговор ювенального суда и обжаловал в областном суде Бадиж. К этому моменту Георгий Никифоров уже успел закончить школу и достиг совершеннолетия. При рассмотрении жалобы в основном разбирались, занимался ли подросток дзюдо или нет. По словам Бадижа, в суде первой инстанции Никифоров это отрицал. Сергей представил в суд видео, на котором Георгий занимался дзюдо.

Как установил облсуд, Георгий Никифоров первым напал на мужчину / Кадр из видеозаписи

- Я не понимаю сути этого видео, - сказал на заседании областного суда Георгий Никифоров. - Не отрицаю, что занимался дзюдо. Если это имеет отношение к делу, то я и на гитаре играл, и на плавание ходил. Но никаких разрядов не имею, титулов тоже. Занимался как все, потому что друзья ходили.

Адвокат Серикжан САРИНОВ, который защищал Никифорова, также ссылался на запись камеры видеонаблюдения. Только, по его мнению, она доказывала как раз вину Бадижа.

- Запись можно по-разному интерпретировать, как это делали в полиции и сам Бадиж, хотя есть несколько кадров, которые отчетливо проясняют ситуацию, - заявил в суде Саринов. - Бадиж подходит со стороны, Никифоров просто шел с подругой и не грубил, не обзывал. Бадиж, как говорят у нас, юристов, использовал малозначительный повод. За 7 месяцев у нас один вопрос возник: а был ли мат? Бадиж, зная свое преимущество, решил показать себя перед детьми и учителями. Он хватает и начинает цинично наносить удары. Это даже слепой увидит!

Тем не менее судья Айгуль Искакова как раз увидела на видеозаписи обратное и отменила приговор Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних. Более того, Георгия Никифорова признали виновным в совершении правонарушении по ч. 1 ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Правда, его освободили от ответственности, так как истек срок давности преступления, который для подростков составляет всего 6 месяцев. Однако семья Никифоровых должна компенсировать материальный ущерб на сумму 318 860 тенге и моральный вред в размере 100 000 тенге. Еще в 225 000 тенге обойдутся семье подростка услуги адвоката Сергея Бадижа.

Айгуль Искакова: «Вывод суда первой инстанции, что Георгий был в состоянии самообороны, неверный» / Кадр из видеозаписи



- Мною была изучена видеозапись произошедшего в специальной программе, она позволяет увеличивать часть видеозаписи до размеров, которые помогли различить предметы и действия, - пояснила свое решение судья Искакова. - В данном случае по секундам установлено, что Никифоров остановился, Бадиж двигается вправо по направлению к Никифорову. Именно Никифоров схватил Бадижа и произвел бросок, оба они упали. Бадиж замахнулся, но удара не видно. Бадиж поднялся, кинул шапку и произвел второй удар. При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что Никифоров первым схватил Бадижа за куртку. Поэтому вывод суда первой инстанции о том, что Георгий был в состоянии самообороны, неверный.

Приговор областного суда нельзя обжаловать. Но на этом разбирательства не закончились. В декабре будут рассматривать уже иск Никифорова к Бадижу, где он требует компенсацию причиненного вреда в размере 1 млн тенге.