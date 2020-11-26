Столичный футбольный клуб в этом сезоне пережил один из самых неприятных моментов в своей истории. Вылеты из Лиги чемпионов и Лиги Европы, смена тренеров, поражения в казахстанской премьер-лиге – такие события попали в новости спорта и наложили отпечаток на итоговый результат. Чемпионский титул у «Астаны» отнял «Кайрат», а второе место – «Тобол». В чемпионате подопечные Александра Тихонова с одинаковым счетом 0:1 уступили «Таразу» и «Кайрату», а потом – «Шахтеру» с более крупным счетом 1:3.

Тренерский штаб выдохнул

В день матча «Астана» – «Кайсар» в букмекерских конторах, к примеру, в приложении Олимп, сильно просел коэффициент на то, что гости не проиграют. И у «Кайсара» были возможности сыграть вничью – хотя клуб потерял нескольких лидеров, все равно дать достойный бой более мастеровитому сопернику. Хозяева открыли счет усилиями Марина Томасова, но «Кайсар» ответил быстрым голом Максима Федина. После этого игра выровнялась и стала более спокойной. Правда, после перерыва сказался перевес в классе футболистов «Астаны». Сперва Пиерос Сотириу отметился точным ударом, а потом он реализовал пенальти.

В итоге, «Астана» прервала серию из трех поражений. По данным Betonmobile.kz, последний раз столичная команда имела такую длинную проигрышную серию в чемпионате страны в 2012-м году. К счастью, команда Тихонова не проиграла четвертую встречу и смогла одержать победу. Сам тренер на послематчевой пресс-конференции признался, что после этого с психологической стороны «Астане» легче будет готовиться к следующей игре. Тихонов отметил, что общий психологический фон после трех поражений был не очень хорошим, было много негатива в прессе и огульная критика. Однако тренер поблагодарил ребят за победу и отметил, что остался доволен тем, что ребята проявили характер, показав ту игру, которую могут.

Также по итогам последнего тура в КПЛ стал известен список команд, которые сыграют в чемпионате Казахстана в будущем году. «Астана», естественно, попала в число участников премьер-лиги. Как и победители первой лиги в своих конференциях — «Атырау» и «Актобе». А вот досрочный вылет из КПЛ обеспечили себе футболисты кокшетауского «Окжетпеса». Эта команда покинула премьер-лигу вместе с павлодарским «Иртышом».

Кто может уйти из «Астаны»?

По данным издания KazFootball.kz, сразу семь игроков столичной команды в конце текущего сезона могут стать свободными агентами. И все потому, что завершатся сроки действия контрактов. Части из них «Астана» предложит новые соглашения, однако пока точно не ясно, кто именно останется в клубе, а кто покинет его. Отметим, что в числе тех, у кого завершаются сроки контрактов, находятся Ненад Эрич, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Дидар Жалмукан, Алексей Щеткин и Иван Маевского. Отметим, что это почти все возрастные игроки.

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