Среди всех случаев, зафиксированных мониторинговыми группами области за 24 ноября, чаще всего встречались нахождение на рабочих местах без масок, работа заведений в запрещенное время и нахождение на улице без необходимости после 22.00.

Иллюстративное фото realty.interfax.ru

К примеру, в 00.46 на перекрестке улиц Дзержинского и Тауелсиздик в Костанае сотрудники полиции остановили 34-летнего водителя автомобиля «Опель», принадлежащего такси «Урбан».

- Также в селе Аралбай, Джангильдинского района 24 ноября, в 11:05, мониторинговой группой установлено, что продавец магазина обслуживала покупателей без перчаток и маски, - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области. - Подобный случай сотрудники отдела полиции Костанайского района выявили около 16.00 в селе Рязановка. Продавец магазина «Продуктовый» находилась на рабочем месте без медицинских перчаток и маски.

Всего, по данным пресс-службы, за 24 ноября на санитарных постах проверены 14 884 единиц транспорта, в том числе 10 735 легковых автомобилей, 87 пассажирских и 4 062 грузовых. Проверены 16 557 человек. Отказано во въезде 62 машинам.

- При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено, - отметили в пресс-службе. - Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.