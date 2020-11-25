За прошедшие сутки он составил 1,4%. В понедельник и воскресенье он был на уровне 1,5 и 1,6% соответственно. Всего за 24 ноября в Костанайской области зарегистрированы 66 случаев COVID-19.

Иллюстративное фото kfor.com

Среди заболевших 25 жителей Костаная, 11 – Сарыкольского района, 8 – Рудного, 8 – Карабалыкского района, 5 – Житикаринского района, 4 – Денисовского района, по 2 – Лисаковска и Костанайского района, 1 – Аулиекольского района.

- 34 обследованы по самообращению, 6 по эпидемиологическим показаниям с диагнозом ОРВИ, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 32 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 24 ноября зарегистрированы 4 913 случаев COVID-19, из них 3 736 пациентов выздоровело. Эти данные по-прежнему не совпадают с информацией республиканского сайта coronavirus2020.kz, там указано 4 912 заболевших и 3 639 выздоровевших.