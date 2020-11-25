«Грэпплинг и джиу-джитсу - в регионы» - спортивные звания и премии вручили единоборцам в Костанае
Спортсменов федераций грэпплинга UWW и джиу-джитсу Костанайской области награждали 24 ноября в офисе ТОО «Олжа Агро». Об этом сообщила пресс-служба Академии QAZAQ BATYRY.
Айдарбек Ходжаназаров и Мурат Бермухамбетов
- Я очень рад, что наши ребята показывают отличные результаты и борются на высоком уровне, - сказал на церемонии награждения президент обеих борцовских федераций, руководитель «Олжа Агро» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. - Считаю, что так же нужно развивать наши виды спорта в регионе, районах.
В числе награжденных главой агрохолдинга 9 единоборцев: Асель Кабдыгалымова (Лисаковск) - выполнила норматив мастера спорта по джиу-джитсу став чемпионом кубка РК, Адлан Мадаев (Костанай) – мастер спорта по грэпплингу UWW, обладатель Кубка Казахстана, Азымбек Жайсенбаев (Костанай) – мастер спорта РК по грэпплингу UWW, обладатель Кубка РК, Олжас Сакаулов (Костанай) - стал мастером спорта Казахстана по грэпплингу UWW, завоевал золото на Кубке РК, Денис Плехов (Костанай) – мастер спорта по грэпплингу UWW, 1 место на Кубке РК, Досбол Жарасов (Мендыкара) – мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, чемпион Азии (тренер Мереке Исмагулов), Азамат Сарбасов (Костанай) – мастер спорта по джиу-джитсу и грэпплингу UWW, победитель Кубка Казахстана, завоевал чемпионский пояс, Герман Деккер (Костанай) – чемпион РК по джиу-джитсу среди юниоров, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А также удостоверение кандидата в мастера спорта Айдарбек Ходжаназаров вручил бронзовому призеру кубка Казахстана по грэпплингу UWW, заместителю директора Регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма Дмитрию Петренко.
- Мы подвели итоги за 2019-й год, так как в 2020-м официальных стартов еще не было. Очень благодарны, что в такое непростое время у нас есть такая мощная, надежная поддержка в лице нашего президента федераций Айдарбека Асановича, - подчеркнул старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW и джиу-джитсу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.
Сборная по джиу-джитсу и грэпплингу UWW Костанайской области
Всем награжденным от имени президента федераций вручили по 100 000 тенге.
Мурат Бермухамбетов вручил Айдарбеку Ходжаназарову благодарственное письмо президента Ассоциации грэпплинга UWW Казахстана Каната Алина.
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