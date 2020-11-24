По нашей традиции некоторые из детских посланий в новогоднюю акцию "НГ" мы публикуем на сайте и в соцсетях. Как правило, отбираем для публикаций только самые трогательные письма.

Первые три письма оказались «на одной волне» и были бы опубликованы в любом случае, даже если бы пришли в числе последних.

Два письма мы получили от девочек, которые нашим Деду Морозу и Снегурочке уже знакомы. Камиле наш новогодний волшебник привозит подарки не первый год, и всегда это самые необходимые вещи - одежда и обувь. Папа Камилы умер и маме пришлось нелегко, ведь нужно было при маленькой зарплате поднимать двоих детей. Камила и её брат понимают все сложности их семейного быта и поэтому их желания никогда не зашкаливали, они просили в подарок необходимые вещи, чтобы маме было легче. В этом году Камила попросила зимнюю одежду.

С письмом Камилы пришло и письмо Карины. Они подруги, живут в одном доме, в прошлом году Карина впервые написала письмо Деду Морозу. У Карины, как и у её подруги, вполне выполнимое, простое желание - она хочет теплый спортивный костюм и зимние кроссовки.

Третьим письмом тоже стало послание без роскошных желаний. Третьеклассник Ансар, уже знакомый нашему Деду Морозу, нуждается в демисезонной куртке. Папы у мальчика нет, маме одной тяжело приобрести всё необходимое. И Ансар прекрасно понимает, с камими трудностями сталкивается его мама.

Мы полагаем, что на такие хорошие, простые желания непременно найдутся помощники Деда Мороза, которые посодействуют их исполнению.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники, которых мы ждем в редакции «НГ». Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно! Желательно в письме упоминать и возраст ребёнка или детей, если их несколько.

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