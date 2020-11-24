Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
24 ноября 2020, 13:58 | Государство
Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан возьмет два займа на сумму более 1,5 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Первый заем на 908 миллионов 596 тысяч евро предусмотрен соглашением между Казахстаном и Азиатским банком развития.
"Заем направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Эти средства позволят поддержать меры правительства по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики", - сказал Жамаубаев.
Он сообщил, что обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.
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