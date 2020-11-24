Дархан Мынбай также предлагает ужесточить требования для людей, претендующих на право управления пассажирским транспортом, передает Informburo.kz

Депутат мажилиса Дархан Мынбай направил запрос на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с просьбой пересмотреть вопросы экзамена на получение водительского удостоверения и ужесточить правила для лишённых водительских прав граждан.

"По сообщениям в СМИ, сейчас Антикоррупционная служба расследует уголовные дела по факту незаконной выдачи водительских удостоверений – более 2500 незаконных прав, это только в Нур-Султане. Такие же преступления выявлены и в других регионах", – сказал Дархан Мынбай.

Парламентарий обратился к руководству МВД с несколькими предложениями. Депутат считает необходимым пересмотреть существующие ПДД, актуализировать их с учётом современных требований, а также пересмотреть экзаменационные вопросы для получения водительского удостоверения.

"В целом 1000 вопросов, в каждом тесте 40. Из них нужно правильно ответить как минимум на 34 вопроса. Многие вопросы так сформулированы, что, нужно признать, даже сами сотрудники дорожной полиции не могут правильно ответить на них", – заявил Дархан Мынбай.

Депутат отметил, что в тестах нет вопросов о внешних технических характеристиках современных автомобилей. По его словам, вопросы основаны на технических возможностях автомобилей марок "Жигули", "Москвич" и других советских машин, в то время как современные авто оснащены такими опциями как ABS, SRS, ASC и так далее.

"Нет вопросов, которые определяют знание этих систем или их использование. Вместе с тем, мы считаем необходимым увеличить время, отводимое на практику вождения машины", – сказал он.

Дархан Мынбай также обратил внимание на проблему устаревших морально и физически специализированных автодромов и экзаменационных машин. Этот вопрос, по мнению депутата, стоит решать, используя возможности ГЧП.

Мажилисмен также предложил внести следующие изменения: