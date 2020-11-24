По данным областного информационного штаба, за 23 ноября в Костанайской области зарегистрированы 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,5%.

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Больше всего заболевших в областном центре - 38 случаев. Также КВИ выявлена у 15 жителей Рудного, по 4 случая у жителей Аркалыка, Житикаринского и Костанайского районов, по 2 – Лисаковска и Мендыкаринского района, 1 – Карасуского района.

- 48 обследованы по самообращению, 17 по эпидемиологическим показаниям (контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции), 3 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией) - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 23 ноября зарегистрировано 4 847 случаев COVID-19, из них 3 732 пациентов выздоровели.

Данные областного штаба по-прежнему расходятся с республиканской статистикой. На сайте coronavirus2020.kz значится 4 846 заболевших и 3 635 выздоровевших. "НГ" отправила запрос по этому поводу руководителю управления здравоохранения Костанайской области Вячеславу Дуднику.