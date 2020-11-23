Одноэтажный частый доме на ул. Майлина сгорел в субботу, 21 ноября. В нем погибли Олег Семячкин и его младший сын Дима.

Фото ДЧС



- Сгорело абсолютно всё. От дома осталась одна стена, - рассказала "НГ" вдова Олега Алена СЕМЯЧКИНА. - Сейчас наша семья очень нуждается в помощи.

Фото ДЧС



Как сообщили сегодня в ДЧС Костанайской области, пожар начался примерно в 11 часов, сообщение о нем поступило в 11:07, а через 6 минут, в 11:13, пожарные были на месте.





- Было установлено, что во время пожара ребенок находился дома один, он спал, - пояснил на брифинге заместитель начальника ДЧС Азамат ОРЫМБАЕВ. - Отец был во дворе, работал по хозяйству, мать была у соседей. Олег Семячкин решил бороться с огнем самостоятельно. Он зашел в горящий дом, чтобы спасти своего сына. На нем был общевойсковой противогаз. К сожалению, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили мужчину мертвым. Он лежал на полу между спальной комнатой и прихожей. Задохнулся продуктами горения.

Ребенка пожарные передали прибывшим на место врачам, но в час дня в больнице 13-летний Дима скончался. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

- По заключению сотрудников испытательной пожарной лаборатории установлено, что причина пожара - короткое замыкание, - отметил Азамат Орымбаев. И добавил: - В этом доме 7 ноября наши сотрудники проводили профилактическую работу.

Пожар начался на крыше дома площадью 80 кв. м, затем огонь перекинулся на потолочные перекрытия. Пожарные ликвидировали огонь в 12:17, общая площадь пожара - 100 кв. м. На место прибыли пожарные расчеты в составе 16 сотрудников личного состава и трех единиц техники, а также пожарное формирование НГПС АО "ССГПО" в составе 5 сотрудников и одной единицы техники.

Одноклассница старшего сына Алены Дана Аскарова (Базанова) разместила пост в Instagram о том, что семье Семячкиных нужна помощь.

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