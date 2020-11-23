По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 24-25 ноября, на всей территории области будет переменная облачность без осадков. Осадков не ожидается. В среду, 18 ноября, местами снег, низовая метель, туман.

Фото Ксении РЕБИК

- Во вторник, 24 ноября, ночная температура ожидается в пределах 12-17 градусов мороза, местами она может опуститься до 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днём будет немного теплее - минус 2-7, на востоке области -10°С. В среду, 25 ноября, ночью на большей части территории области будет -10...-15°С, местами -18°С. Днём, как и во вторник, термометры покажут -2...-7°С, местами -10°С. В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -15...-17°С, днём -5...-7°С. Во среду: ночью -13...-15°С, днём -5...-7°С.



Ветер в ближайшие два дня будет южным, скорость его во вторник умеренная - 5-10 м/с, в среду незначительно усилится - 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.