Свежую фермерскую баранину из «Асыл Ет», вкусные овощи из Avocado Market Almaty, ремесленные сыры из магазина фермерских продуктов, стейки форели из Almaty Eco Fish и многие другие продукты из более чем 30 супермаркетов Алматы можно заказать в маркетплейсе JMart. Запущенный весной 2020 года, проект ставит перед собой амбициозную задачу — стать крупнейшим интернет-магазином в Казахстане. Непростая эпидемиологическая обстановка этому наверняка будет способствовать.

JMart.kz — маркетплейс от Jysan Bank. Сегодня на площадке представлено более 100 000 товаров в самых разных категориях от продуктов питания до электроники. Список партнёров постоянно расширяется. Например, недавно к маркетплейсу присоединился магазин ЭКО и БИО товаров Carefood. В честь такого события JMart дарит скидку на все товары из Carefood своим покупателям. Оценить преимущества работы с маркетплейсом можно благодаря бесплатной доставке всех заказов. Предложение действует до конца ноября. В городах Нур-Султан и Алматы доставка продуктов питания производится каждый день.

Чтобы заказ продуктов Алматы был одновременно выгодным и удобным, запущено мобильное приложение JMart.kz для IOS и Android. С разрешения пользователя приложение будет уведомлять о скидках и акциях (за выгодными предложениями, новостями, розыгрышами, акциями можно следить в любой из социальных сетей). На первый заказ через мобильное приложение маркетплейс даст скидку.

Чтобы соответствовать ожиданиям потребителя, JMart использует собственную службу курьерской доставки: непродовольственные товары доставляются в любой регион Казахстана в кротчайшие сроки.

Не только товары, но и услуги

JMart.kz выходит за рамки традиционного маркетплейса и на одной площадке объединяет не только продавцов товаров, но и поставщиков услуг. Свои услуги здесь предлагают салоны красоты, фитнес-студии, языковые и детские образовательные центры, SPA и другие организации. Ищите подходящих исполнителей по удобной локации, цене, отзывам.

Все в рассрочку или в кредит

Дорогостоящие (и не только) товары в JMart можно покупать в рассрочку. Финансовые услуги предоставляет Jysan Bank. Например, в рассрочку на три, шесть, девять, 12 месяцев можно приобрести смартфон Samsung Galaxy A51, очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro White и многие другие позиции. Также товары доступны в кредит сроком на два года. Кредит предоставляется и на некоторые виды услуг.

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