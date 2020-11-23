JMart на одной площадке объединил десятки продуктовых магазинов
Свежую фермерскую баранину из «Асыл Ет», вкусные овощи из Avocado Market Almaty, ремесленные сыры из магазина фермерских продуктов, стейки форели из Almaty Eco Fish и многие другие продукты из более чем 30 супермаркетов Алматы можно заказать в маркетплейсе JMart. Запущенный весной 2020 года, проект ставит перед собой амбициозную задачу — стать крупнейшим интернет-магазином в Казахстане. Непростая эпидемиологическая обстановка этому наверняка будет способствовать.
JMart.kz — маркетплейс от Jysan Bank. Сегодня на площадке представлено более 100 000 товаров в самых разных категориях от продуктов питания до электроники. Список партнёров постоянно расширяется. Например, недавно к маркетплейсу присоединился магазин ЭКО и БИО товаров Carefood. В честь такого события JMart дарит скидку на все товары из Carefood своим покупателям. Оценить преимущества работы с маркетплейсом можно благодаря бесплатной доставке всех заказов. Предложение действует до конца ноября. В городах Нур-Султан и Алматы доставка продуктов питания производится каждый день.
Чтобы заказ продуктов Алматы был одновременно выгодным и удобным, запущено мобильное приложение JMart.kz для IOS и Android. С разрешения пользователя приложение будет уведомлять о скидках и акциях (за выгодными предложениями, новостями, розыгрышами, акциями можно следить в любой из социальных сетей). На первый заказ через мобильное приложение маркетплейс даст скидку.
Чтобы соответствовать ожиданиям потребителя, JMart использует собственную службу курьерской доставки: непродовольственные товары доставляются в любой регион Казахстана в кротчайшие сроки.
Не только товары, но и услуги
JMart.kz выходит за рамки традиционного маркетплейса и на одной площадке объединяет не только продавцов товаров, но и поставщиков услуг. Свои услуги здесь предлагают салоны красоты, фитнес-студии, языковые и детские образовательные центры, SPA и другие организации. Ищите подходящих исполнителей по удобной локации, цене, отзывам.
Все в рассрочку или в кредит
Дорогостоящие (и не только) товары в JMart можно покупать в рассрочку. Финансовые услуги предоставляет Jysan Bank. Например, в рассрочку на три, шесть, девять, 12 месяцев можно приобрести смартфон Samsung Galaxy A51, очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Pro White и многие другие позиции. Также товары доступны в кредит сроком на два года. Кредит предоставляется и на некоторые виды услуг.
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