Костанаец Сергей Смоленюк отправил в редакцию телепрограммы «Что? Где? Когда?» около 1 100 вопросов, 8 из них выбрал волчок, на 6 вопросов знатоки сумели ответить.

Кадр из видео

В передаче, которая вышла в эфир вчера, 22 ноября, Сергей одержал свою вторую победу и получил приз в размере 100 тысяч рублей.

Игра была юбилейной, команды знатоков менялись за столом после каждого неверного ответа.

Вопрос Сергея звучал так: «У Рене Магритта есть две картины, на одной из них в правой части изображена ложка, а на другой - «Воспоминании о путешествии» - перо. Правда, эти предметы изображены гигантскими, а левая часть - одинаковая. Что ещё изображено на картине?».

Версии команды Бориса Белозерова были такими: лодка, самолет и яйцо. Отвечать вызвался сам капитан, выбрав версию о лодке. Команда ошиблась - эти два предмета художник использовал в качестве подпорки к Пизанской башне.

Вопрос костанайца смотрите на 59-й минуте

Счет стал 5:4 в пользу телезрителей. Команду Белозерова сменили Виктор Сиднев и его пятерка знатоков. Игра закончилась победой телезрителей.