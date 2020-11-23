Полиция уже задержала подозреваемого. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Малознакомый мужчина сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь с кулоном стоимостью 300 тыс тенге и убежал в неизвестном направлении. Потерпевший обратился с заявлением в управление полиции Рудного.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 40-летний подозреваемый житель Рудного, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Золотые изделия потерпевшего он успел заложить в ломбард.

Ведется расследование по ст. 191 УК РК (грабеж).

Фото предоставлено ДП КО