75 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Костанайской области, 35 из них - в Костанае
21 ноября в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
Иллюстративное фото pixabay.com
"Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – Федоровского района, 5 – г.Лисаковск, 5 – Камыстинского района, 4 – г.Рудный, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Аулиекольского района, 3 – Костанайского района, 2 - района Б.Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – Денисовского района, 1 – Карасуского района, 1 – Мендыкаринского района", - говорится в сообщении.
58 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 21 ноября зарегистрированы 4 700 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 600 человек.
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