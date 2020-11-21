"Шахтер" одержал победу над "Астаной" в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 3:1 в пользу карагандинского клуба.

Стоит отметить, что столичная команда ужасно сыграла в обороне, вследствие чего уже в первом тайме пропустила два мяча, авторами которых на седьмой и 24-й минутах стали Руслан Мингазов и Сергей Зенев.

После перерыва номинальные гости пропустили в третий раз - на этот раз от Еркина Тапалова на 69-й минуте. Под занавес встречи, а именно на 90+1-й минуте, Дидар Жалмукан один мяч отыграл, чем помог своему клубу избежать разгромного поражения.

После этой игры "Астана" с 27 очками осталась на третьем месте в таблице, тогда как "Шахтер" набрал 26 баллов и получил шанс побороться за попадание в призовую тройку.

В другом матче тура "Ордабасы" потерпел поражение от "Кайсара". Победа или ничья поднимали бы шымкентский клуб с четвертого места в тройку лидеров, смещая оттуда "Астану". Но сильнее был кызылординский клуб, выигравший со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 52-й минуте открыл Иван Граф.

А затем дубль оформил Асхат Тагыберген ('69 и '75).

При этом с 66-й минуты "Ордабасы" играл вдесятером после того, как красную карточку заработал Тимур Досмагамбетов.

19-й тур прошел без участия "Тобола", а в рамках 20-го туры костанайцы 24 ноября сыграют с "Окжетпесом".