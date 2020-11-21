20 ноября в Костанайской области зарегистрированы 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,6%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото nv.ua

Заболели 17 жителей Костаная, 13 – Рудного, 11 – Лисаковска, 8 – Житикаринского района, 7 – Денисовского района, 6 – Костанайского района, по 2 – Карабалыкского, Сарыкольского и района Б. Майлина, по 1 – Алтынсаринского, Аулиекольского, Амангельдинского района и Аркалыка.

58 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией). Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 20 ноября зарегистрированы 4625 случаев COVID-19, выписан с выздоровлением 3 551 человек.