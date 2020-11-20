Полиция задержала жителя Рудного, который по ночам на стенах домов рисовал ссылки на сайты с рекламой наркотиков. Подозреваемому 22 года, он безработный, ранее не судим. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ФОто предоставлено пресс-службой ДП КО

Это единственный в Костанайской области случай задержания распространителя рекламы наркотиков. Подробности сегодня, 20 ноября, рассказал на брифинге старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Лев КВАСЕНКО.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Он использовал аэрозольную краску и специальный трафарет, - сообщил Квасенко. - Как мы понимаем, через эти сайты можно приобретать наркотики. Он был замечен в ходе ОПМ «Дармек». В городе работает система видеонаблюдения. Хотя многие сомневаются в ее эффективности, вы можете заметить, в данном случае она нам помогла. Пока проводятся мероприятия по поиску нанимателя этого молодого человека. Проводятся экспертизы сайтов, которые он рекламировал. Как пояснил задержанный, рисовал рекламу наркотиков он ради денег. За ночь трафаретчик может заработать от 10 до 15 тыс тенге. Но я хочу отметить, что если раньше за это правонарушение предусматривалось только административное наказание, то с этого года подозреваемому может грозить до 3-х лет лишения свободы, а если реклама наркотиков нарисована на школе или другом общественном объекте, то наказание может быть ещё суровее — до 6 лет лишения свободы.

Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 и ч. 2 ст. 299 УК РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотиков). По данным Квасенко, из незаконного оборота в 2020 году было изъято более 470 кг наркотических средств, в основном марихуаны.