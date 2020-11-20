По прогнозам синоптиков, 21-23 ноября на территории Костанайской области области будет малооблачно, осадков не ожидается. В воскресенье и понедельник, 22-23 ноября, местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- Во субботу ночью по области будет 10-15, местами 18 градусов мороза,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем темепература воздуха будет держаться в пределах от 3 до 8, местами до 11 градусов ниже нуля. В Костанае в субботу ночью будет -13...-15 °С, днём -5...-7 °С. В воскресенье и понедельник показания термометров будут совпадать. По области ночью ожидаем -13...-18, на севере -21 °С. В дневное время термометры покажут -1...-6 °С, местами -9°С. В областном центре 22-23 ноября по ночам будет -14...-16 °С, днём -4...-6 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. В последующие два дня ветер будет уже северо-западный, средняя скорость его составит 9-14 м/с.