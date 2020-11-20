19 ноября в специализированном межрайонном экономическом суде началось разбирательство по иску ТОО «Рудныйавтотранс» к департаменту госдоходов Костанайской области. Перевозчик просит отменить уведомление о доначислении налога на сумму 8 106 495 тенге. Госорган провёл проверку ТОО и, сверив единую информационную систему «Беркут» погранслужбы КНБ с отчётностью предприятия за 2017 и 2018 годы, выявил несоответствие в количестве перевезённых пассажиров через границу Казахстана и России. Перевозчик настаивает, что он не получал прибыль от этих пассажиров, а подтверждений нарушений у госоргана нет, следовательно налог начислен неправомерно.

- Они говорят, что эта сумма доначислена нам за реализацию услуг, но мы услуги не оказываем, - пояснила на подготовительном заседании суда учредитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз БОПАТАЕВА. - Автовакзалы обилечивают и доход остаётся на автовокзале, а мы перевозим согласно платёжной ведомости и после получаем оплату нашей работы. В пути следования у нас два автовокзала в Федоровке и Карабалыке. Нигде не записано в документах, что мы перевозили лишних пассажиров. А на таможне нам не дают документы, потому что их не сохраняют.

Юрист ТОО Андрей САЯПИН добавил, что расхождения с данными пограничников настолько серьёзные, что в некоторых случаях пассажиры должны были пересекать границу стоя.

- При расчётах доначисленного налога не было учтено количество детей и льготников, - отметил он. - Они также не учитывали комиссию, которую забирает автовокзал за свою работу. А это 15% от суммы билета пассажира и 20% от оплаты перевозимого багажа. Я также хотел бы обратить внимание суда на ответ пограничной службы, который они предоставили костанайскому филиалу НПП «Атамекен». В нём указано, что автобус может пересечь границу только если количество пассажиров соответствует спискам, которые высылает автовокзал. Поэтому мы не можем понять, как получилось такое существенное расхождение.

Перевозчик добавил, что автовокзал сам может зафиксировать факт безбилетной перевозки, составить акт и выставить штрафные санкции в адрес «Рудныйавтотранс».

- Не исключено же такое, что ваши водители взяли кого-то без билета? - уточнила судья Евгения ПОТОЦКАЯ.

- Но эти факты не выявлены, ни одного нарушения по этой теме не зафиксировано. За время проверки, которая длилась почти год, никто никаких претензий не предъявлял. - ответила Бопатаева.

- Мы же взрослые люди. Мы же понимаем порядок перехода через границу, - возразила судья.

- Но мы этот факт не можем подтвердить, потому что мы не являемся свидетелями этих действий. Последний пункт остановки на территории Казахстана — Карабалык. Здесь проверяют автобусы круглосуточно. Есть комитет транспортного контроля, который следит за наличием у пассажиров билетов на границе. На границе наших представителей нет, как и у департамента госдоходов. Никаких запросов они в погранслужбу не направляли, поэтому непонятно, как они установили нарушения.

Представитель ДГД Светлана СУРИЦКАЯ пояснила, что сотрудники имеют доступ в единую информационную систему «Беркут», которая беспрепятственно выдаёт данные на компьютеры департамента.

- Запросов мы действительно не направляли, мы сами пользуемся этой системой, - отметила Сурицкая. - Мы забили номера автобусов, посмотрели количество проезжавших на них пассажиров и рассчитали недостаток в уплате налога. За 2017 год получилось больше отчётности ТОО на 7 378 человек, а в 2019 году на 9 429 пассажиров. Что касается порядка расчёта доначисляемого налога, поясняю, мы брали стоимость проезда тарифную стоимость от Костаная до Троицка. До Челябинска не брали, потому что он дальше расположен. То есть, взяли ближайший населённый пункт от таможенного поста на территории России. Детей до 7 лет мы не учитывали, водителей тоже. Определить возраст мы могли по базам «Беркута». Кроме того, не доверять данным уполномоченного госоргана, который контролирует пересечение госграницы, мы не можем. Игнорировать тоже.

По мнению представителя Ассоциации перевозчиков Бориса САЯПИНА данные пограничников всё-таки могут оказаться недостоверными. По его мнению, в этом виновен человеческий фактор.

- Система эта неидеальная, она просто контролирует количество лиц, пересекающих границу, - отметил Борис Саяпин. - На границе кто-то торопится, кто-то просит пропустить его вперёд. Поэтому люди проходят через пункт отдаёт паспорт, его регистрируют и он проходит. Потом эти цифры просто забиваются в какой-нибудь автобус. Для пограничников процедура соблюдена, нарушений нет. Вместе с тем, теми же пограничниками установлены манифесты. Кто ездил за границу, знает, как заполняется манифест в нескольких экземплярах. Их сверяют и, если есть расхождения, составляется протокол. Таких нарушений не было выявлено. Мы говорили об этом налоговым инспекторам. Они не хотя обращать на этот факт внимание. Поэтому и производятся только арифметические начисления. Они за год не выявили ни одного конкретного безбилетного пассажира, хотя в «Беркуте» есть паспортные данные лиц, которые пересекли границу. Мы хотели истребовать манифесты, хотели доказать, что данные «Беркута» не соответствуют действительности. Нам приходит ответ, что данные не сохранены. Всё. Как мы можем основываться на цифрах, которые не подтверждены документами?

Доводы ТОО «Рудныйавтотранс» поддержали в костанайском филиале НПП «Атамекен». Там считают, что через границу не могло пройти 16 000 безбилетников.

- Если версия департамента госдоходов верна, то на границе творится беспредел, - констатировала представительница НПП Жибек СИИТОВА. - Если все документы (ведомости, договора) были предоставлены, то зачем сверять с базой пограничников? Мы считаем, что это косвенный метод подсчёта данных. Чтобы сделать такие доначисления, нужно подтвердить каждого конкретного безбилетника с помощью КНБ. Поэтому уведомление ДГД считаем незаконным.

Как выяснилось в суде, по итогам проверки департамент госдоходов никак не извещал транспортную инспекцию о выявленных нарушениях. На следующем заседании суда решено допросить представителей инспекции и КНБ в качестве третьих лиц. Пока дата заседания не назначена.

Кадры из видеозаписей