В финале Кубка Казахстана по баскетболу среди мужских команд 2020 на паркете сошлись костанайский “Тобол” и “Астана”. Как сообщается на сайте Национальной баскетбольной федерации, эти команды еще на старте Кубка в январе были главными фаворитами турнира.

"Тобол" - "Астана" /Фото с сайта nbf.kz

“Астана” - действующий обладатель Кубка Казахстана, а “Тобол” в прошлом розыгрыше забрал серебряные медали.



“Астана” в первой четверти начала взвинчивать темп и уходить в отрыв. “Тобол” неплохо справлялся с ролью догоняющих, и в итоге костанайцы не позволяли соперникам совершить мощный отрыв. По итогу первой четверти нельзя было сказать, что инициатива была полностью на стороне столичной команды, ведь хоть они и выиграли период, но разница в счете была всего в 6 очков.

“Тобол” на старте второго периода совершил пару успешных атак и проигрывал всего три очка, но в следующие минуты хозяева паркета направили ход матча в нужное для себя русло и их преимущество быстро достигло 15 очков. “Тобол” остановил соперников от дальнейшего отрыва и несколько минут разница держалась в этом районе. Перед большим перерывом “Астана” вновь совершила рывок и выигрывала уже более двадцати очков – 34:55.

После пятнадцати минут отдыха столичная команда продолжила свое дело и уверенно шла к победе. К концу пятой минуты третьего периода “Тобол” проигрывал более 25 очков. А вся десятиминутка завершилась крупным отставанием костанайской команды в 30 очков.

Четвертая четверть, по сути, была лишь формальностью - в то, что “Тобол” сможет отыграть 30 очков за 10 минут, верилось с большим трудом, да и “Астана” не оставляла особых шансов соперникам. За пять минут до конца столичная команда выигрывала 35 очков, а в итоге они достигли сотни и одержали убедительную победу – 66:102



Лучшие игроки:

- "Тобол": Антон Быков (27 очков, 10 подборов), Максим Воейков (7 очков, 4 подбора), Константин Двирный (5 очков, 2 подбора).

- "Астана": Рустам Мурзагалиев (26 очков, 2 подбора, 3 передачи, 4 перехвата), Роберт Пан (18 очков, 2 подбора), Дмитрий Гаврилов (8 очков, 8 подборов, 3 передачи, 1 блокшот).

“Астана” становится восьмикратным обладателем Кубка Казахстана 2020, а “Тобол” выигрывает серебро. В матче за третье место “Барсы Атырау” обыграли “Каспий”.

Определены 5 лучших игроков турнира:

- Рустам Мурзагалиев - "Астана", Нур-Султан

- Роберт Пан - "Астана", Нур-Султан

- Руслан Айткали - "Астана", Нур-Султан

- Антон Быков - "Тобол", Костанай

- Владимир Иванов - "Барсы Атырау"

Всего в турнире участвовали 7 команд. В январе и феврале прошли четвертьфинальные разъездные серии игр, в рамках которых 6 команд оспаривали право на участие в Финале 4-х, при этом “Астана”, как действующий чемпион и обладатель Кубка, прошла напрямую в полуфинал.

В первой паре “Барсы Атырау” дважды уверенно переиграли “Барсов Атырау 2”, а “Тобол” не оставил шансов “Актобе”. Серия игр между “Каспием” и “Синегорьем” была самой неоднозначной. В первом матче “Синегорье” уверенно обыграли соперников, но на вторую игру они не приехали в связи с проблемами, которые возникли у клуба, и получили техническое поражение.

К сожалению, ситуация с COVID-19 не позволила запланированно провести полуфиналы и завершить Кубок в срок. Спустя почти 9 месяцев турнир возобновился и было принято решение провести Финал 4-х в столице, на площадке велотрека “Сарыарка”. К этому времени команды немного обновили свои составы.

В полуфинале “Астана” не оставила шансов “Каспию”. “Тобол” же в упорной борьбе обыграл “Барсы Атырау”. В атырауской команде, по правилам Кубка Казахстана, не играли легионеры. В “Тоболе” в этом сезоне пока нет иностранных игроков, поэтому в матче могли принимать участие все.

"Тобол" - "Барсы Атырау" /Фото с сайта nbf.kz

Игру более уверенно начали представители Костаная, которые вырвались вперед в первой четверти, их преимущество достигло семи очков, но уже на шестой минуте “Барсы Атырау” вернули равновесие сравняв счет. До конца периода проходила упорная борьба. “Барсы” смогли выйти вперед и в итоге записали на свой счет +4 после десяти минут игры.

Во второй четверти разница между командами впервые достигла двузначной цифры. “Барсы Атырау” лидировали на 10 очков спустя 4 минуты игры во втором периоде, но укрепить свои позиции им не удалось. “Тобол” сокращал отставание, но догнать соперников до конца первой половины не смог, после 20-ти минут проигрывал 5 очков – 36:41.

После смены сторон атырауская команда продолжала удерживать небольшое преимущество, практически всю третью четверть, а разница между командами варьировалась от 2-х до 6-ти очков. На предпоследней минуте третьего игрового отрезка костанайская команда смогла сравнять счет. Это были последние результативные действия команд в третьем периоде и четвертая четверть начиналась при равенстве.

На старте финальной четверти “Тобол” после небольшой борьбы смог выйти вперед, но преимущество было настолько хрупким, что оно не давало никакой уверенности. И все же костанайцы действовали увереннее своих оппонентов, примерно за полторы минуты, во время жесткой “перестрелки”, их преимущество добралось до десяти очков. В оставшееся время “Барсы” не смогли реализовать что-то, что могло бы исправить ситуацию, и “Тобол” одержал победу – 82:75.



Лучшие игроки:

- "Тобол": Дмитрий Климов (23 очка, 9 подборов, 2 перехвата), Антон Быков (17 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Даниил Селезнев (13 очков, 6 подборов).

- "Барсы Атырау": Владимир Иванов (17 очков, 10 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Олег Балашов (16 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата), Рустам Утеген (15 очков, 7 подборов, 5 передач).



“Астана” и “Тобол” свои следующие матчи в регулярном чемпионате Национальной лиги проведут 8 и 9 декабря: “Астана” в Алматы сыграет против “Алматинского Легиона”, а “Тобол” в Актау встретится с местным “Каспием”.