Первый тур XXIX чемпионата РК проходил в Уральске с 10 по 17 ноября. Женская сборная Костанайской области сборная четырежды сыграла со счетом 3:0, только раз допустив 3:2 в матче с хозяевами площадки - командой «Уральск».

Костанайская команда выиграла четыре матча со счетом 3:0 и идин матч со счетом 3:2 /Фото управления физкультуры и спорта Костанайской области

- Сложные игры почти равных команд, - комментирует результат первого тура тренер костанайской команды Владимир РЕЙХ. - Никто просто так победы не дает, мог победить каждый. В первой партии сложно было, потому что с марта мы не играли, тренироваться в зале начали с октября, п до этого бегали на улице. Пришлось вспоминать связи, взаимодействия. Потихоньку набрали очки и выиграли.

Управление спорта Костанайской области выделяет команде деньги только на участие в официальных соревнованиях. Возможности поехать на сборы или устроить спаринг-встречи у волейболисток нет.

Алина ЧЕРНЯКОВА выступала на таких соревнованиях впервые, раньше ездила только на детские.

- Это было, мягко говоря, необычно, - призналась она. - Когда ездишь на детские соревнования, там твои ровесники, а тут уже поколение 90-х. Подача совсем другая - на тебя летит «пушка», а не мяч. На тренировках он хотя бы плавно перелетает, а там - «пушка».

Алина вспоминает игру с командой Уральска, как самую сложную. По ее мнению, хозяевам помогали не только стены, но и судьи. Это пробудило в игроках костанайской команды игровую злость, а тренеру даже дали желтую карточку за резкие высказывания. Но гости все равно выиграли. И помогли им не только тренировки.

- Напротив нашей гостиницы была церковь, - рассказала Алина. - Ну как не сходить перед играми с Уральском и Таразом - действующим чемпионом вышки! На выходных она была закрыта, мы встали около входа, воздели руки к небу - и прокатило.

Алина Чернякова собирается поступать на журфак и хочет записаться в университетскую команду по волейболу. Шутит - если ее не возьмут, то уйдет из вуза. Для нее волейбол - это страсть. Когда не хватало тренировок в зале, девушка ходила и на школьный волейбол.

- Мой знакомый сказал, что волейболист - человек, болеющий игрой. Если ты почувствовал темп, то уже не сможешь остановиться, - говорит Алина.

Несмотря на уверенную победу в первом туре, Владимир Рейх обеспокоен будущим команды на этом чемпионате.

- Соперники увидели наш уровень, сейчас они усилятся игроками из других регионов - заключат контракты и позовут за себя играть, - поясняет тренер. - Зачастую, кстати, мы играем против своих бывших воспитанников, которым другие клубы предложили более выгодные условия, зарплату. Мы здесь все - энтузиасты, без возможности усилиться. Только тренировками 5 раз в неделю по 2 часа.

Следующий этап соревнований пройдет в Таразе 2-8 декабря.