Летом в районе должны были пройти соревнования конников, на организацию которых из казны направили 210 тыс. тенге. Мероприятие из-за карантина не состоялось, но плату за него организатор получил без предъявления акта выполненных работ - наперед.

Ербулат Жабагин /Кадр из видео

Ситуация обернулась для руководителя отдела физкультуры и спорта Наурзумского района Ербулата Жабагина дисциплинарным делом, которое 19 ноября рассмотрел совет по этике областного департамента Агентства по делам госслужбы РК.

Жабагин пояснил: деньги выплатили «по устной договоренности» о том, что когда карантин станет мягче, общественное объединение «Молодежный футбольный клуб «Аркалык» скачки все-таки проведет. Кстати, конные игры, право провести которые получил футбольный клуб, проходили по всеобъемлющей программе «Рухани жангыру».

На вопрос, зачем так спешили с оплатой, Жабагин ответил, что хотели «быстрее освоить бюджет».

- Меня возмущает, как абсолютно спокойно вы говорите о том, что перечислили бюджетные деньги за невыполненный объем работ, - сказал на заседании заместитель акима Костанайской области Виктор ИОНЕНКО. - Ну не могло состояться мероприятие, есть же законные механизмы по переносу средств на другое время, по расторжению договора. А вы так распоряжаетесь не своими деньгами... Это недопустимо.

Совет рекомендовал акиму района сделать предупреждение Жабагину о неполном служебном соответствии. Кроме того, информация об этом должна быть направлена во все акиматы городов и районов.