Подозреваемый хранил наркотики под полом в тайнике. Обнаружить их удалось с помощью служебно-розыскных собак. Помимо героина, полицейские изъяли весы, а также крупную сумму денег - более одного миллиона тенге. Подробности дела сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Специальная операция по задержанию распространителя наркотиков началась еще в октября, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек».

- К нам поступила информация, что на территории города появился героин. Нам удалось выйти на распространителя наркотиков, - рассказал заместитель начальника отдела полиции Житикары и района подполковник Алибек ШАНДАЛИНОВ.- При содействии пограничной службы и специального подразделения полиции 39-летний горожанин был задержан около автозаправки. Он управлял автомашиной, состоящей на российском учете.

При проведении обыска в гараже и доме подозреваемого полицейские изъяли героин общим весом 499 г.

Ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). В рамках расследования уголовного дела выясняется канал поступления наркотиков в область.

Как отметили в пресс-службе ДП, с начала года на территории региона из незаконного оборота изъято более 473 кг различных наркотических средств, в том числе 730 г героина и 260 г синтетических психотропных веществ и их аналогов.