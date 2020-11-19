Совету по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области 19 ноября дисциплинарное дело представила прокуратура Костаная. Руководителю санэпидуправления областного центра Алмату Байкенову поставили в вину недостаточно жесткое реагирование на нарушения карантина.

По данным прокуратуры города, за 3 месяца от полиции в управление поступило 2 000 материалов о нарушениях ограничительного режима. Санитарная служба в административном порядке наказала на 7,7 млн тенге 84 физических и юридических лица. «Лишь 4% от возможного», говорилось в представлении. Прокуратура отметила избирательный подход к наказаниям - кого-то наказывают, а кого-то за аналогичное нарушение нет, а также увод от ответственности юридических лиц - когда, например, за нарушение карантина штраф накладывается не на владельца лотоклуба, а на администратора, как на физическое лицо. Размеры штрафов при этом сильно разнятся.

Все перечисленное позволило предъявить Байкенову такое нарушения закона РК о госслужбе, как оказание кому-либо неправомерного предпочтения.

Коллеги Байкенова действуют жестче. Сотрудник прокуратуры ставил ему в пример санитарную службу Мендыкаринского района, которая за то же время довела до конца 90 административных дел с совокупной суммой штрафов 6,3 млн тенге. И это при населении 27 000 человек - на порядок меньше, чем в Костанае.

Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения.

- У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться, - сказал он. - Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно... Но будем впредь более тщательно подходить к разбору административных дел.

Совет рекомендовал объявить Алмату Байкенову неполное служебное соответствие, проголосовали за это единогласно.