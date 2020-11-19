Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Галина КАТКОВА
Совету по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области 19 ноября дисциплинарное дело представила прокуратура Костаная. Руководителю санэпидуправления областного центра Алмату Байкенову поставили в вину недостаточно жесткое реагирование на нарушения карантина.
По данным прокуратуры города, за 3 месяца от полиции в управление поступило 2 000 материалов о нарушениях ограничительного режима. Санитарная служба в административном порядке наказала на 7,7 млн тенге 84 физических и юридических лица. «Лишь 4% от возможного», говорилось в представлении. Прокуратура отметила избирательный подход к наказаниям - кого-то наказывают, а кого-то за аналогичное нарушение нет, а также увод от ответственности юридических лиц - когда, например, за нарушение карантина штраф накладывается не на владельца лотоклуба, а на администратора, как на физическое лицо. Размеры штрафов при этом сильно разнятся.
Все перечисленное позволило предъявить Байкенову такое нарушения закона РК о госслужбе, как оказание кому-либо неправомерного предпочтения.
Коллеги Байкенова действуют жестче. Сотрудник прокуратуры ставил ему в пример санитарную службу Мендыкаринского района, которая за то же время довела до конца 90 административных дел с совокупной суммой штрафов 6,3 млн тенге. И это при населении 27 000 человек - на порядок меньше, чем в Костанае.
Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения.
- У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться, - сказал он. - Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно... Но будем впредь более тщательно подходить к разбору административных дел.
Совет рекомендовал объявить Алмату Байкенову неполное служебное соответствие, проголосовали за это единогласно.
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