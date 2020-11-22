Известно, что в жизни очень много случайностей, противоречащих всякой логике. Однако в Казахстане именно такие случайности переросли в систему, а это уже тенденция, причем не очень хорошая.

Например, заместитель акима области заявила, что изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс займутся не раньше 2021 года. Заметьте, чиновница прямо назвала: «свой часовой пояс». Возникает вопрос - а что тогда изучать? Где логика? И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет.

Да и откуда ей взяться если у нас Национальная академия наук - это ТОО! Не потому ли кандидат сельскохозяйственных наук Бекболатов вдруг озаботился изобретением календаря, в котором тринадцать месяцев?

И вот теперь костанайские чиновники ставят перед учеными задачу - определить целесообразность нахождения области в исконном часовом поясе. Неужели они забыли, как мы оказались в ныне существующем часовом поясе? Просто центральная власть захотела, чтобы все чиновники республики начинали работать в одно время, и установила единое время во всей обширной стране. Прежде чем это делать, они должны были подумать двадцать раз, но не подумали ни разу. Наши политики не спрашивают, чего хотят люди, они уверены, что люди обязаны хотеть то, что они вещают.

А сейчас местная власть сопротивляется возврату часового пояса, мне кажется, потому, что тогда им придется начинать работу на час раньше. Хочется напомнить чиновникам,что справедливость и здравый смысл побеждает обычно в тот момент, когда башня, сложенная из нелепостей, падает на голову ее строителей. Не зря говорят, что против бредовых идей нельзя бороться разумом.

Идем дальше. В Парламенте разрабатываются изменения в закон, которые опять разрешат рекламу спиртных напитков отечественного производства. Помнится, когда ее запрещали, то объясняли это заботой о здоровье народа. А теперь что? Здоровый народ не нужен, а понадобился здоровый бизнес? Опять где логика?

Или наш пединститут то сливают с университетом, то отделяют. Самое смешное - и в том, и в другом случае объясняли тем, что это улучшит качество образования. Где логика?

16 сентября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра вновь создаваемого министерства по ЧС Юрия Ильина. Министр доложил о снижении за 8 месяцев текущего года количества чрезвычайных ситуаций. природных и техногенных аварий, а также числа погибших. Значит, дела шли хорошо. Зачем тогда ЧС вывели из МВД? Был один министр, стало два - вот и вся логика.

Наблюдая нелогичность власти, нелогичными становятся и многие граждане. Костанайский педагог, изливая свою любовь к Назарбаеву, попутно записала нас нурлыкунами. А директор школы из Тараза предложила разрешить всем гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях личности. Вот это логика! Кто-то недавно сказал, что педагоги у нас - самые «нагнутые» люди. Может, он и прав.