На чем передвигаются руководители областей? Корреспондент Tengrinews.kz отправил в ведомства официальные запросы, и вот что им ответили.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов (на этой должности с 13 июня 2019 года) передвигается на служебном автомобиле марки Toyota Camry 70 черного цвета 2018 года.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев (на этой должности с июня 2019 года) передвигается на служебном автомобиле Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска черного цвета.

Гали Искалиев. Фото:bko.gov.kz

За акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым (на этой должности с 11 сентября 2015 года) закреплена автомашина марки Lexus 570 черного цвета 2014 года выпуска.

Архимед Мухамбетов. Фото: gov.kz

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев (на этой должности с марта 2019 года) ездит на Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска черного цвета.

Ермек Маржикпаев. Фото:aqmola.gov.kz

Аким Алматинской области Амандык Баталов (на этой должности с 20 августа 2014 года) передвигается на Mercedes Benz S 500, цвет - черный металлик, 2010 год выпуска.

Амандык Баталов. Фото: gov.kz

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов (на этой должности с 18 декабря 2019 года) ездит на Mersedes-Benz S 350 L, цвет черный, 2010 год выпуска.

Махамбет Досмухамбетов

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев (на этой должности с 10 февраля 2020 года) ездит на белом Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска.

Бердибек Сапарбаев. Фото ©Турар Казангапов

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов (на этой должности с 11 ноября 2014 года) ездит на черном Lexus GX 460 2010 года выпуска.

Даниал Ахметов. Фото ©Турар Казангапов

Аким Кызылординской области Гульшара Абдикалыкова (на этой должности с марта 2020 года) использует два служебных автомобиля. Первый - Mercedes-Benz 320 Si черного цвета 2007 года выпуска.

Гульшара Абдикалыкова. Фото ©Турар Казангапов

А при командировках в отдаленные населенные пункты, как отметили в самом акимате, учитывая состояние автомобильных дорог (в отдельных случаях бездорожье), Гульшара Абдикалыкова использует служебный автомобиль марки Lexus LХ 570 черного цвета 2011 года выпуска.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков (на этой должности с 21 января 2020 года) ездит на черном Lexus LX 570 2014 года выпуска.

Абылкаир Скаков. Фото: Валерия Бугаева

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин (на этой должности с 26 февраля 2019 года) ездит на служебном автомобиле Mercedes-Benz S 500 2007 года выпуска, цвет - черный.

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/ondassyn

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов (на этой должности с 14 марта 2017 года) ездит на черном Mercedes-Benz 2016 года.

Кумар Аксакалов. Фото ©Турар Казангапов

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев (на этой должности с 26 февраля 2019 года) ездит на служебном автомобиле Audi А8 L 2018 года. Цвет - черный металлик.

Умирзак Шукеев. Фото ©Турар Казангапов

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в январе 2020 года предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов.

"Предлагаю объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу", - заявил Глава государства в январе.