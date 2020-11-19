Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Литвы в последнем матче группы Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:2.

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Хозяева первыми поразили ворота соперника - на 38-й минуте отличился Абат Аймбетов. Но вела в счете казахстанская команда недолго. Спустя всего две минуты гости заставили капитулировать Стаса Покатилова. Победный же гол Литва забила уже на четвертой добавленной минуте.

При этом почти половину матча Казахстан провел в меньшинстве - на 50-й минуте красную карточку заработал Исламбек Куат.

Проиграв, сборная Казахстана осталась на последнем месте группы 4 Лиги С и теперь сыграет в стыковых матчах, чтобы не вылететь в более низший дивизион. В шести играх команда набрала четыре балла.

Сборная Албании по футболу стала победителем 4-й группы Лиги С и теперь перейдет в Лигу В в Лиге наций. В матче за повышение в классе Албания на своем поле со счетом 3:2 одержала победу над Беларусью. Беларусь и Литва остаются в Лиге С.

Несмотря на потерю основных футболистов сборной Казахстана по футболу, оставшиеся в составе игроки проявили себя хорошо, заявил после поражения от Литвы в матче Лиги наций главный тренер Михал Билек. На пресс-конференции чешский специалист подвел мини-итог своей работы.

- Как повлияло на игру удаление Куата?

- Вы видели, что ребята работали очень хорошо. Хотели выиграть. Нас интересовала только победа. Открылись в конце матча и пропустили. Спасибо ребятам за игру. Они выложились.



- Даже в сторону Куата ничего не можете сказать?



- Он опытный игрок и знал, что у него есть желтая карточка. Это ошибка.



- Зачем было играть в три нападающих, если Хижниченко и Щеткин друг друга дублируют?



- В конце матча мы хотели играть в длинный пас. Хижниченко - нападающий, он вышел для этого.



- Не кажется ли, что мы заслуженно занимаем последнее место и лучше попытать счастья в дивизионе D, поскольку не вытягиваем в C?



- В нашей группе Беларусь и Албания были лучше, чем наша команда, и мы знали, что будем бороться за третье место с Литвой. У нас не получилось.



- Мы забили и через две минуты пропустили, это потеря концентрации?



- Мы сделали одну ошибку и пропустили. У них была одна хорошая атака. Не могу сказать, что это концентрация.



- Во втором тайме перевели на левый край Вороговского, и в последние минуты с его фланга пришли опасные моменты и гол, можно ли его винить?



- Ян играл на позиции, на которой действует в клубе. Тем более справа вышел Мирошниченко. Мы хотели атаковать и забить, поэтому надо открываться, оголять защиту.



- Про ваше будущее. Хотите ли работать в сборной?



- Мой контракт подписан до конца января. Сегодня последний матч. Не хочу об этом разговаривать.



- Как оцениваете свою работу по пятибальной шкале за два года работы?



- Мы сыграли несколько хороших матчей - с Россией, Бельгией, Шотландией. Мы заработали много очков. В этом году долго не играли и заняли последнее место. Очень жаль, что так получилось, потеряли много игроков - Исламхана, Зайнутдинова, Ерланова, Малого, Суюмбаева. Но оставшиеся ребята играли хорошо.



- Не кажется ли, что нужен другой футбол? От обороны не получается. Вас часто за это критикуют?



- Каждый болельщик хочет видеть сборную, которая много атакует и забивает. Мы не только от обороны играем. В Албании были шансы у Суюмбаева. Вороговского и Аймбетова. Но надо учитывать силу нашей команды.