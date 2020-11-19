"Горняк" сначала выиграл с минимальным счетом, а потом уступил "Алматы"
vk.com/hc_gornyak_kz
Рудненский "Горняк" в рамках регулярного чемпионата РК по хоккею дважды сыграл дома с "Алматы". Матч прошли 17-18 ноября, об их результатах пресс-служба "Горняка" сообщила на странице клуба ВКонтакте.
Первая встреча завершилась со счётом 1:0 (1:0; 0:0; 0:0). Единственную шайбу забил на 2-й минуте нападающий рудничан Александр Воронин. «Сухарь» на счету голкипера рудненского клуба Вячеслава Нечвиенко, отразившего 28 бросков.
1:0 – Воронин (Харькин, Юлбарисов) – 01:49.
Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.
Броски в створ: 26–28
Штраф: 10–8.
Во втором матче «Горняк» потерпел поражение со счётом 3:5 (0:0, 1:4, 2:1).
Подопечные Сергея Невструева открыли счёт на 6-й минуте второго периода усилиями нападающего Оскара Юлбарисова отличившегося в меньшинстве. Спустя минуту форвард «Алматы» Савелий Малетин сравнивает счет. На 31-й минуте нападающий «южан» Андрей Буяльский выводит свою команду вперед. Через 5 минут нападающий гостей Владимир Волков упрочил преимущество «Алматы», играя в меньшинстве. Спустя 3 минуты гости довели разницу в счёте до трёх шайб, отличился защитник Александр Писарев.
На 43-й минуте хозяева сократили разницу в счете до двух шайб усилиями форварда Евгения Щанкина. На 59-й минуте нападающий хозяев Владислав Власов сокращает разрыв в счете до минимума. Окончательный счёт установил Владимир Волков точным броском в пустые ворота и тем самым оформил дубль.
1:0 – Юлбарисов – 25:23 ГМ
1:1 – Малетин (Ананьин, Спиридонов) – 26:58
1:2 – Буяльский (Ипатов, Волков) – 30:12
1:3 – Волков (Баженов, Кудрявцев) – 35:01 ГМ
1:4 – Писарев (Бутузов, Спиридонов) – 38:19
2:4 – Щанкин (Воронин, Коптяев) – 42:37
3:4 – Власов (Ахметвалиев, Садиков) – 58:54
3:5 – Волков (Ипатов, Буяльский) – 59:25 ПВ.
Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.
Броски в створ: 32–34
Штраф: 8–10.
23-24 ноября "Горняк" сыграет на выезде с "Актобе".
Чемпионат Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|14
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|57—22
|37
|2
|13
|8
|2
|0
|0
|1
|2
|50—27
|29
|3
|12
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|38—24
|27
|4
|11
|6
|0
|2
|0
|1
|2
|31—18
|23
|5
|13
|6
|1
|0
|1
|0
|5
|38—29
|21
|6
|16
|6
|0
|0
|2
|0
|8
|37—43
|20
|7
|13
|4
|1
|2
|0
|0
|6
|32—32
|18
|8
|12
|4
|1
|0
|1
|0
|6
|23—31
|15
|9
|12
|4
|0
|1
|0
|1
|6
|28—40
|15
|10
|14
|4
|0
|0
|1
|2
|7
|32—45
|15
|11
|14
|4
|0
|0
|2
|1
|7
|27—47
|15
|12
|14
|3
|0
|2
|0
|1
|8
|25—43
|14
|13
|14
|3
|0
|0
|0
|0
|11
|25—42
|9
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