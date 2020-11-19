Рудненский "Горняк" в рамках регулярного чемпионата РК по хоккею дважды сыграл дома с "Алматы". Матч прошли 17-18 ноября, об их результатах пресс-служба "Горняка" сообщила на странице клуба ВКонтакте.

Первая встреча завершилась со счётом 1:0 (1:0; 0:0; 0:0). Единственную шайбу забил на 2-й минуте нападающий рудничан Александр Воронин. «Сухарь» на счету голкипера рудненского клуба Вячеслава Нечвиенко, отразившего 28 бросков.

1:0 – Воронин (Харькин, Юлбарисов) – 01:49.



Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.

Броски в створ: 26–28

Штраф: 10–8.

Во втором матче «Горняк» потерпел поражение со счётом 3:5 (0:0, 1:4, 2:1).





Подопечные Сергея Невструева открыли счёт на 6-й минуте второго периода усилиями нападающего Оскара Юлбарисова отличившегося в меньшинстве. Спустя минуту форвард «Алматы» Савелий Малетин сравнивает счет. На 31-й минуте нападающий «южан» Андрей Буяльский выводит свою команду вперед. Через 5 минут нападающий гостей Владимир Волков упрочил преимущество «Алматы», играя в меньшинстве. Спустя 3 минуты гости довели разницу в счёте до трёх шайб, отличился защитник Александр Писарев.

На 43-й минуте хозяева сократили разницу в счете до двух шайб усилиями форварда Евгения Щанкина. На 59-й минуте нападающий хозяев Владислав Власов сокращает разрыв в счете до минимума. Окончательный счёт установил Владимир Волков точным броском в пустые ворота и тем самым оформил дубль.

1:0 – Юлбарисов – 25:23 ГМ

1:1 – Малетин (Ананьин, Спиридонов) – 26:58

1:2 – Буяльский (Ипатов, Волков) – 30:12

1:3 – Волков (Баженов, Кудрявцев) – 35:01 ГМ

1:4 – Писарев (Бутузов, Спиридонов) – 38:19

2:4 – Щанкин (Воронин, Коптяев) – 42:37

3:4 – Власов (Ахметвалиев, Садиков) – 58:54

3:5 – Волков (Ипатов, Буяльский) – 59:25 ПВ.



Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.

Броски в створ: 32–34

Штраф: 8–10.

23-24 ноября "Горняк" сыграет на выезде с "Актобе".

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