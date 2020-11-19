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"Горняк" сначала выиграл с минимальным счетом, а потом уступил "Алматы"

vk.com/hc_gornyak_kz

19 ноября 2020, 14:34 |  Спорт

Рудненский "Горняк" в рамках регулярного чемпионата РК по хоккею дважды сыграл дома с "Алматы". Матч прошли 17-18 ноября, об их результатах пресс-служба "Горняка" сообщила на странице клуба ВКонтакте.

Первая встреча завершилась со счётом 1:0 (1:0; 0:0; 0:0). Единственную шайбу забил на 2-й минуте нападающий рудничан Александр Воронин. «Сухарь» на счету голкипера рудненского клуба Вячеслава Нечвиенко, отразившего 28 бросков.

1:0 – Воронин (Харькин, Юлбарисов) – 01:49.

Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.
Броски в створ: 26–28
Штраф: 10–8.

Во втором матче «Горняк» потерпел поражение со счётом 3:5 (0:0, 1:4, 2:1).



Подопечные Сергея Невструева открыли счёт на 6-й минуте второго периода усилиями нападающего Оскара Юлбарисова отличившегося в меньшинстве. Спустя минуту форвард «Алматы» Савелий Малетин сравнивает счет. На 31-й минуте нападающий «южан» Андрей Буяльский выводит свою команду вперед. Через 5 минут нападающий гостей Владимир Волков упрочил преимущество «Алматы», играя в меньшинстве. Спустя 3 минуты гости довели разницу в счёте до трёх шайб, отличился защитник Александр Писарев.

На 43-й минуте хозяева сократили разницу в счете до двух шайб усилиями форварда Евгения Щанкина. На 59-й минуте нападающий хозяев Владислав Власов сокращает разрыв в счете до минимума. Окончательный счёт установил Владимир Волков точным броском в пустые ворота и тем самым оформил дубль.

1:0 – Юлбарисов – 25:23 ГМ
1:1 – Малетин (Ананьин, Спиридонов) – 26:58
1:2 – Буяльский (Ипатов, Волков) – 30:12
1:3 – Волков (Баженов, Кудрявцев) – 35:01 ГМ
1:4 – Писарев (Бутузов, Спиридонов) – 38:19
2:4 – Щанкин (Воронин, Коптяев) – 42:37
3:4 – Власов (Ахметвалиев, Садиков) – 58:54
3:5 – Волков (Ипатов, Буяльский) – 59:25 ПВ.

Вратари: Нечвиенко – Полуэктов.
Броски в створ: 32–34
Штраф: 8–10.

23-24 ноября "Горняк" сыграет на выезде с "Актобе".

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Торпедо УК 14 11 2 0 0 0 1 57—22 37
2 Номад 13 8 2 0 0 1 2 50—27 29
3 Темиртау 12 8 1 0 0 1 2 38—24 27
4 Сарыарка 11 6 0 2 0 1 2 31—18 23
5 Кулагер 13 6 1 0 1 0 5 38—29 21
6 Алматы 16 6 0 0 2 0 8 37—43 20
7 Арлан 13 4 1 2 0 0 6 32—32 18
8 Иртыш 12 4 1 0 1 0 6 23—31 15
9 Горняк 12 4 0 1 0 1 6 28—40 15
10 Бейбарыс 14 4 0 0 1 2 7 32—45 15
11 Алтай-Торпедо 14 4 0 0 2 1 7 27—47 15
12 Актобе 14 3 0 2 0 1 8 25—43 14
13 Снежные Барсы 14 3 0 0 0 0 11 25—42 9