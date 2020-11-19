Женщина, приходившая убирать в доме пенсионерки, украла у нее $7 200 и 2 800 евро. Подробности происшествия рассказали сегодня, 19 ноября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- В Южный отдел полиции обратилась 63-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении у нее из квартиры крупной суммы денег, - сообщили в пресс-службе. - Подозрение заявительницы пало на домработницу по имени Елена. По словам потерпевшей, с осени текущего года она нанимала малознакомую женщину для уборки квартиры, которая приходила один-два раза в месяц.

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю жительницу Костаная, она призналась в совершенном преступлении. Женщина ранее не была судима.

Часть похищенных денег подозреваемая успела потратить, оплатила кредит родственнице и положила в банк на депозит.

Ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО