Адрес пр. Кобыланды батыра, 60 указан на фасадах частного и многоподъездного домов. Последний расположен на улице Курганской, но к ней почему-то не относится.

Табличка на торце многоподъездного дома по адресу пр. Кобыланды батыра, 60

- Я живу здесь сорок лет уже, ещё с тех пор, когда после нашего дома просто не было улицы Курганской, и он относился к тогдашней улице Герцена, - рассказала "НГ" жительница многоэтажки Людмилы ОВЧЕРЕНКО. - Вот с тех пор мы и зовемся домом № 60.

О том, что еще один дом дублирует этот адрес, она не знала. Да и проблем никогда не возникало - заказывая такси, называет номер подъезда и машина приезжает.

Этот дом коммунальщики вынуждены обозначать как пр. Кобланды батыра, 60к

Вот кто испытывает трудности, так это жители частного дома с аналогичным адресом. Хотя, они говорят, что уже привыкли. Анатолий МАКСИМОВ живет здесь уже 20 лет с женой и тестем, тогда дом ещё носил адрес ул. Герцена, 60. После переименования изменилось только название улицы, никаких дополнительных обозначений не появилось.

- К нам часто приезжают таксисты или представители разных услуг: "Заказывали?", - рассказал Максимов. - Мы вынуждены объяснять, как доехать до нужного дома. Когда же самим нужно кого-то вызвать, объясняем: "Это частный дом". С момента покупки дома мы никуда не обращались - всё было не до того. Да и тем более - куда обращаться?

Когда жильцы ходят оплачивать коммунальные услуги, всегда начинаются разбирательства: "Какая у вас квартира?". Они отвечают: "Это частный дом". Некоторые коммунальщики обозначают этот дом как 60к (что означает коттедж). Недавно возник спор с КТЭК - сотрудник теплокомпании не верил, что буква «к» не входит в адрес!

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты». На нем видны оба дома

Такая же неразбериха - с домом № 62 по пр. Кобланды батыра, у которого тоже есть дублер.

При поиске этих адресов в сервисах «Яндекс» и «2ГИС» ао время подготовки этой сатьи сначала показывали многоподъездные дома, а позже - частные.

18 ноября "НГ" отправила запрос в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная.

Сервис «2ГИС» обозначает дом под номером 60/1