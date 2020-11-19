До конца года в Костанайской области для стабилизационного фонда будет закуплено дополнительно 50 тонн растительного масла по цене 464 тенге на сумму 23,2 млн. тенге. Об этом на брифинге 17 ноября сообщил заместитель председателя правления АО «СПК «Тобол» Байбосын МУРЗИН.

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В апреле для фонда у местного производителя уже было приобретено 104 тонн подсолнечного масла по 380 тенге за литр на сумму 43,3 млн тенге. Из общего объема только за октябрь при росте цены на этот продукт было продано 55 тонн. Решено пополнить запасы.

Всего на закуп продуктов для стабилизационного фонда СПК «Тобол» получила 1 млрд 232 млн тенге. Запасы в нем сегодня составляют 6,6 тыс. тонн разной продукции и 7,5 млн яиц.

Для удержания цены на хлеб 4 ноября СПК заклила договор с ТОО «Вадиса М» на поставку 5 тыс. тонн муки первого сорта по 120 тенге за килограмм на 600 млн тенге. Цена на социальный хлеб в магазинах не должна быть выше 87 тенге.