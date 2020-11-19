Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания и пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь вам. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.

Фото из архива "НГ"

23 ноября стартует очередная акция «Письмо Деду Морозу». До 11 декабря послания, написанные детьми, можно отправлять в редакцию по почте или приносить лично. Адрес: Костанай, ул. Майлина, 2/3. В наших пунктах приема объявлений, адреса которых публикуются в каждом номере газеты «Твой шанс», также примут письма и передадут нам.

Редакция будет отбирать самые интересные, теплые письма и публиковать их. А помощники Деда Мороза, в роли которых могут выступить и отдельные читатели, и организации, сделают так, чтобы желания исполнились к волшебному празднику.

Обращаем внимание родителей: редакция не исполняет желания, а лишь принимает письма детей. Выбор же делают сами добровольные помощники Деда Мороза. Мы делаем все, что можем, чтобы как можно больше детей получили подарки, но выполнить все желания очень непросто. Активным борцам за справедливость сообщаем, что мы не проверяем материальное состояние родителей детей - это не входит в задачи редакции.

Мы не гарантируем, что желания всех детей исполнятся, но в Новый год чудеса случаются.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки: щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок и даже креветок. А еще Дед Мороз не сможет доставить подарок, если его помощники не знают адреса и номера телефона одного из родителей автора письма. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!