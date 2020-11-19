Еще вчера я была человеком законопослушным. Даже если мне что-то не нравилось в мерах против ковида, считала, что полезнее на пике общей паники не раскачивать лодку. Маски всюду - принято, ограничения в торговых центрах - ладно, больше трех в кафе не собираться - черт с ним, я не завсегдатай. Правда, табу на прогулки и пробежки в парках выбешивало своей бессмысленностью. И сердце екнуло, когда людей в подъездах запечатали при обнаружении единичного случая КВИ среди жильцов. Пришел в гости и остался на две недели. Думала, народ взбунтуется, но все стерпели. Режим ЧП, видно, пугал.

Теплилась надежда, что абсурдность многих запретов исчерпала себя в первой волне пандемии и впредь все будет разумнее. Куда там. К большинству прежних «низззя» добавляются новые. К ограничению по времени работы городских автобусов, что само по себе дурь несусветная, добавился запрет на ночное такси. Не буду буквы тратить на возмущение, соцсети и без меня кипели и пенились по этому поводу неделю. Лучше напишу о другой реакции.

Мне необходимо, чтобы я ночью в любую секунду могла выехать из дома. Жизнь у всех разная. И изменить в одночасье я ничего не могу. Машины у меня нет. Что я делаю? Правильно. Ищу бомбилу, договариваюсь о ночных поездках по повышенному тарифу. Обговариваю сделку, с которой ни шиша не упадет в казну, как было бы при работе легального такси. Спорю, что я не одна такая!

Идем дальше. В выходные у нас локдаун. Запрещено людей стричь, делать им маникюр и прочее. В будни время деятельности парикмахерских ограничено, после работы долгий визит туда не затеешь. Во время весенне-летних ограничений предприниматели, работающие в этой сфере, языки стерли, доказывая, что у них безопасно: давно принимают только по записи, косметологи, маникюрши и так работают в масках и перчатках, инструменты обрабатываются. В конце концов, именно это у них можно проверять или хотя бы индивидуальный подход применять при оценке рисков. Нет, запреты действуют беспощадно и на всех. Что происходит? Народ работает втихую, по домам. Говорю как постоянный клиент. Привет бюджету!

Причем, если кто-то из парикмахеров в первый заход добросовестно исполнял распоряжения главного санитарного врача, то теперь, говорят, дудки. Мало того что пресловутые 42 500 сумели выбить из государства далеко не все, так их никто сейчас уже и не обещает. Мелкие ИП больше безработицы не выдержат, поэтому уходят в тень.

Недавно «НГ» выясняла, почему на автобусных маршрутах в Костанае удлинились интервалы. Оказалось, что после первой волны ограничений, когда автобусы вообще не ходили, часть водителей уволилась. Теперь все чаще приходится втискиваться в салон, где не протолкнешься. Ау, социальная дистанция! Ходила бы пешком, да морозы крепчают.

Есть защита, а есть ее имитация. Антиковидных запретов наплодили столько и такой безапелляционности, что они уже Конституцию страны за пояс заткнут. Выполнить все невозможно, без нарушений просто не прожить. Это такая стратегия? Чтобы всегда можно было сказать: сами виноваты.



