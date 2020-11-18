Аким сменился в Узункольском районе
На должность акима Узункольского района Архимед Мухамбетов назначил Сандыбаева Мурата Миртаевича. До этого назначения Сандыбаев занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Костанайской области.
Ранее занимавший должность акима Узункольского района Талгатбек Даиров уволен по собственному желанию.
Мурат Сандыбаев родился 15 декабря 1988 года в Узункольском районе Костанайской области. Имеет два высших образования. Трудовую деятельность Сандыбаев начал в 2008 году на должности специалиста по компьютерному обеспечению отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Костанайской области. В 2015 и 2016 годах занимал должность помощника акима области. С 2016 по 2018 годы работал заместителям акима Федоровского района.
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