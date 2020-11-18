Руководство ГКП «КТЭК» попросило повысить среднеотпускной тариф для населения за отопление на 2,1%. Должны ли антимонопольщики поддержать эту заявку? Нет. В период пандемии нельзя повышать тарифы - и без этого народу тяжело.

Нет. Тепловикам нужно искать резервы для экономии, не допуская роста тарифа.

Да. Убытки из-за заниженного тарифа могут привести к коммунальным авариям.

Да. Костанайцы смогут оплачивать отопление и по повышенному тарифу.

