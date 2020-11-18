По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 ноября, на территории области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. В пятницу и субботу, 20-21 ноября, при переменной облачности ночью и утром будет идти небольшой снег, возможна низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае 20-21 ноября осадков не ожидается. На всей территории области в ближайшие три дня прогнозируется туман.

- Во четверг ночью по области ожидаем 10-15, на юго-востоке 18 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем будет от 3 до 8, на юго-востоке 11 градусов ниже нуля. В последующие два дня, 20-21 ноября, по ночам термометры покажут снова -10...-15, местами -18°С. В дневное время температура будет держаться в пределах -3...-8°С. В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -10...-12°С, днём -4...-6°С. В пятницу-субботу: ночью -12...-14°С, днём -5...-7°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В пятницу и субботу ветер будет менять направление с западного на юго-западное, средняя скорость его составит 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.