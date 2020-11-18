Уже сегодня автоматическая система скоростного режима «Арена» начала работать в штатном режиме и фиксирует нарушения. Ранее она была установлена на пр. Абая, возле остановки "2-й подъем". Перенесли тоже на пр. Абая, но в другой район города.

Фото предоставлено ДП КО

- Перенос связан с реконструкцией ул. Чкалова, расширением проезжей части и установкой светофора на перекрестке пр. Абая и ул. Чкалова, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Уже проведены все необходимые технические мероприятия по установке автоматической системы в районе пр. Абая, 281 (в границах улиц Шипина-Рабочая). С 18 ноября система начинает фиксацию нарушений в штатном режиме.

В полиции напомнили, что в соответствии с ПДД максимальная скорость движения автотранспорта в населенном пункте составляет 60 км/ч.