Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после продолжительной болезни
18 ноября 2020, 13:50 | Происшествия
О происшествии 17 ноября в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. Пожилая женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа в 9 микрорайоне. Этот факт сегодня, 18 ноября, подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Фото очевидцев
- 66-летняя жительница областного центра совершила самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры 9 этажа, - сообщили в пресс-службе. - Погибшая продолжительное время болела, оставила предсмертную записку, в которой она прощается с родственниками.
В полиции отметили, что расследование еще продолжается, назначены экспертизы.
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