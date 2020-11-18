О происшествии 17 ноября в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. Пожилая женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа в 9 микрорайоне. Этот факт сегодня, 18 ноября, подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото очевидцев

- 66-летняя жительница областного центра совершила самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры 9 этажа, - сообщили в пресс-службе. - Погибшая продолжительное время болела, оставила предсмертную записку, в которой она прощается с родственниками.

В полиции отметили, что расследование еще продолжается, назначены экспертизы.