Холодильное оборудование - важная часть любого магазина, кафе, ресторана. В общепите не обойтись без морозильных шкафов, витрин, ларей, поэтому важно выбрать качественное оборудование, которое будет служить как можно дольше.

Лучшие производители холодильных витрин

Каждый предприниматель стремится к покупке качественной техники, поэтому важно знать надежных производителей. В производстве морозильных ларей и прочего габаритного оборудования себя отлично зарекомендовали такие бренды:

Derby;

Caravell;

Frostor;

Elcold;

AHT.

Derby - датский производитель холодильного оборудования, чья продукция представлена в нескольких десятках стран. Холодильники и морозильники Derby отличаются высокой износоустойчивостью, практичностью и вместительностью. Выполнены преимущественно в классическом стиле.

Caravell - еще одна датская компания по производству холодильников. Ее продукция славится отличным соотношением цена/качество и пользуется популярностью во всем мире. Выбрать морозильники от лучших мировых производителей можно на https://leadbros.kz/c/holodilnoe-oborudovanie/morozilniki.

Frostor выпускает лари как для работы в помещении, так и для улицы. Техника может работать на улице даже при высокой температуре воздуха, при этом сохраняя свои основные характеристики.

Качественное оборудование производит также компания Elcold, которая тоже базируется в Дании. Большой ассортимент морозильной техники, которая выдерживает разные погодные условия, доступен во многих странах. Профессиональное холодильное оборудование выпускает также австрийская фирма AHT. В ассортименте - морозильные лари и витрины разных моделей.

Как выбрать промышленный морозильный ларь?

Выбирая оборудование для кафе, магазина или ресторана, прежде всего нужно выбрать место для холодильника и определить его параметры. Затем подобрать подходящий тип заморозки и количество режимов, исходя из видов продуктов, которые планируется в нем хранить. Точно зная цель покупки, вы сможете сделать правильный выбор и приобрести качественное оборудование.

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