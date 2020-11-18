Несчастный случай произошел 16 ноября на озере Аккабак в Ждановском сельском округе Костанайского района. Местные жители позвонили в 17.00 в службу спасения и сообщили, что на озере возле лунок лежат вещи рыбаков.

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- Сотрудниками оперативно-спасательного отряда был совершен выезд на место происшествия, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В ходе поисковых работ на расстоянии 150 метров от берега озера были найдены и извлечены тела двух мужчин, 1952 и 1942 года рождения. Данные граждане, несмотря на тонкость льда, пренебрегли безопасностью и решили порыбачить, что привело к их гибели.

В ДЧС напоминают, что осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. И днем, нагреваясь от солнца и талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя внешне кажется толстым.