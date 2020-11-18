Также санитарные нарушения объектов предпринимательства разграничат по степени тяжести, передает Informburo.kz.

Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РК выработала новые меры борьбы с Covid-19, сообщается на сайте премьер-министра.



"По итогам заседания комиссия приняла следующие решения. Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности. В регионах, находящихся в "зелёной" зоне, работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23.00. В регионах, находящихся в "жёлтой" зоне, работа общественного транспорта продлевается до 23:00 за исключением выходных и праздничных дней", – говорится в сообщении.

Также с 21 ноября исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не предполагает прямого контакта с посетителями. Это авто-экспрессы (еда на вынос), автомойки, станции технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, часов, а также химчистки, прачечные.

"В срок до 21 ноября поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений. Также до 21 ноября поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести (незначительные, значительные, грубые)", – отметили в МВК.

Комиссия решила, что постановления главных государственных санитарных врачей РК и регионов необходимо принимать за три дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям.

МВК также дала следующие поручения:

ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против Covid-19;

акиматам ВКО И СКО в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из "красной" зоны;

для обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования;

до 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости принять оперативные меры по их доукомплектованию;

до 21 ноября провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий;

ускорить разработку законопроекта РК по вопросам биологической безопасности с его внесением в мажилис парламента до конца текущей сессии;

обеспечить полную готовность к оперативному разворачиванию коечного фонда военных госпиталей.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов также дал поручения по снижению цен на лекарства, определению механизмов гарантированного обеспечения сырьём отечественных производителей масок и так далее.