Главным санитарным врачам поручили принимать постановления за три дня до начала действия ограничений
Также санитарные нарушения объектов предпринимательства разграничат по степени тяжести, передает Informburo.kz.
Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РК выработала новые меры борьбы с Covid-19, сообщается на сайте премьер-министра.
"По итогам заседания комиссия приняла следующие решения. Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности. В регионах, находящихся в "зелёной" зоне, работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23.00. В регионах, находящихся в "жёлтой" зоне, работа общественного транспорта продлевается до 23:00 за исключением выходных и праздничных дней", – говорится в сообщении.
Также с 21 ноября исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не предполагает прямого контакта с посетителями. Это авто-экспрессы (еда на вынос), автомойки, станции технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, часов, а также химчистки, прачечные.
"В срок до 21 ноября поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений. Также до 21 ноября поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести (незначительные, значительные, грубые)", – отметили в МВК.
Комиссия решила, что постановления главных государственных санитарных врачей РК и регионов необходимо принимать за три дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям.
МВК также дала следующие поручения:
- ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против Covid-19;
- акиматам ВКО И СКО в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из "красной" зоны;
- для обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования;
- до 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости принять оперативные меры по их доукомплектованию;
- до 21 ноября провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий;
- ускорить разработку законопроекта РК по вопросам биологической безопасности с его внесением в мажилис парламента до конца текущей сессии;
- обеспечить полную готовность к оперативному разворачиванию коечного фонда военных госпиталей.
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов также дал поручения по снижению цен на лекарства, определению механизмов гарантированного обеспечения сырьём отечественных производителей масок и так далее.
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