В одном и том же магазине девушка смогла купить один товар, а в приобретении другого ей отказали из-за действующих карантинных мер, передает Павлодар-онлайн.

По словам горожанки, в выходные она зашла в магазин, где продаются различные товары, и набрала продукты, мыломойку и корм для кошки. Последнее ей на кассе отказались продать, заявив, что в выходные корм покупать нельзя, несмотря на то, что на витринах он выставлен. Ей порекомендовали прийти за товарами для животных в будние дни.

- Но я же уже пришла в магазин, товар стоит, в чем логика - почему я могу взять продукты для себя, а для животного не могу, если они находятся в одном магазине? - удивляется павлодарка.

В аналогичные ситуации попали и другие жители Павлодара, о чем они рассказали в Инстаграме.

- В одном из торговых домов мыломойку закрыли скотчем - "временно не работает" по постановлению акимата. В выходные только продукты можно купить, а, например, мыло и туалетную бумагу - только в будни, - написала в соцсетях павлодарка по имени Наталья.

- Объясните, что происходит, мне срочно понадобилась пластиковая посуда, и что я вижу - в продуктовых маркетах все отделено пленкой, где написано, что брать нельзя, - пишет другой пользователь соцсети.

- Когда брать вещи и обувь детям? В будние дни целый день на работе, а в выходные ничего не работает. Ходим как оборванцы, а впереди морозы, - возмущается горожанка Раушан.

С 9 ноября действует постановление главного санитарного врача Павлодарской области, по которому были ужесточены карантинные меры, так как регион вошел в красную зону по распространению COVID-19.

Для выходных и праздничных дней прописаны отдельные ограничения. Все непродовольственные магазины в выходные и праздничные дни могут работать только в формате доставки за исключением объектов по реализации продовольственных товаров, мыломоющих товаров и аптек, находящихся в них. Строительные магазины могут работать в обычном режиме только для оптовиков, а розничная торговля разрешена исключительно в формате доставки.