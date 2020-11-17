В Комитете национальной безопасности заявили о ликвидации транснациональной наркогруппировки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что масштабная операция длилась с апреля по октябрь. Преступная группа поставляла синтетические наркотики в Казахстан из-за рубежа и продавала их через интернет-магазин под названием "Борат24".

"Задержано 34 участника транснациональной наркоструктуры, ликвидированы 8 нарколабораторий. Изъято 40 килограммов психотропных веществ, контрабандно ввезенных в крупные мегаполисы страны – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Примерная оценка розничной стоимости изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 600 миллионов тенге (80 тысяч доз)", - отметили в КНБ.

Кроме того, пресечена деятельность нелегальных криптообменников, организовавших легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, путем осуществления финансовых операций по покупке биткоинов и вывода их за рубеж. При этом выявлены 6 передвижных майнинг-ферм, изготовленных пособниками для легализации полученных денег. Пособниками наркоструктуры за два года (с января 2018 года по декабрь 2019 года) легализовано более 2,5 миллиарда тенге.

Указанные факты зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 297, части 2 статьи 264, части 4 статьи 286 и части 3 статьи 218 УК РК.