Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона. А пока - вот какие меры утвердил штаб:

1. Запретить работу крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортзалы, фитнес-центры, спортивно- оздоровительные центры и другие),

2. В объектах общественного питания разрешить нахождение за одним столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, работа на вынос и доставку до 22.00,

3. Разрешить работу объектов общественного питания загородного придорожного сервиса только на вынос и доставку без ограничений по времени,

4. Запрещение деятельности бассейнов, в том числе в банях и саунах,

5. Работу бань, саун ограничить с 9.00 до 19.00.

6. Приостановить работу санаториев и баз отдыха,

7. Запретить работу магазинов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники в выходные и праздничные дни,

8. Работу объектов медико–социальной сферы перевести в режим карантина (объекты для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, дома ребенка, детские дома, центры социальной реабилитации, учебные заведения для детей инвалидов и другие),

9. Запретить работу детских секций, кружков, факультативов,

10. Приостановить оказание плановых скринингов и профилактических осмотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок,

11. Ограничение передвижения по территории области

1) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию (-и) г. Костанай и г. Рудный, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.

При этом разрешить беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре и г. Рудном;

2) разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

В исключительных случаях разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

3) обеспечить контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19;

4) обеспечить при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков: кашель, температура, отдышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

5) предоставить лицу с подозрением на коронавирусную инфекцию до приезда машины скорой медицинской помощи защитную маску и обеспечить дистанцирование.

12. Запретить передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси);

13. Разрешение передвижения общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа.

14. Разрешение на передвижение служебного транспорта ДГД в период с 22:00 до 06:00 часов.

Все эти меры вступают в силу с момента подписания постановления главного санврача Костанкайской области. Ожидается, что Владимир Нечитайло подпишет документ завтра.