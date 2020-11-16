По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 ноября, на территории области осадков не ожидается. В среду, 18 ноября, местами снег, низовая метель. В ближайшие два дня особенно осторожными надо быть автомобилистам, местами возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночная температура ожидается в пределах 12-17 градусов мороза, местами она может опуститься до 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут -7...-12°С. В Костанае ночная температура упадет до 15-17 градусов мороза, днём ожидаем -8...-10°С. В следующие сутки немного потеплеет. В среду, 18 ноября, ночью на большей части территории области будет -9...-14°С, на севере -18°С. Днём термометры покажут -2...-7°С. В Костанае в среду ночью будет -12...-14°С, днём -4...-6°С.

Во вторник будет дуть северный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду в течение дня ветер сменит направление с западного на юго-западное, средняя скорость его составит 9-14 м/с, но временами вероятны усиления до 15-20 м/с.