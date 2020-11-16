Глава крестьянского хозяйства незаконно лишал свободы и заставлял работать на пастбище 21-летнего жителя области. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД Камиля Галиева.

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- Глава крестьянского хозяйства в течение двух с половиной лет незаконно лишал свободы и принуждал к труду 21-летнего жителя области. Последний работал на пастбище по присмотру за крупнорогатым и мелко-рогатым скотом и лошадьми, - сообщил Галиев.

Проводится расследование по ст.126 части 3 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Потерпевший размещён в кризисный центр.